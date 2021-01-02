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Новый таинственный монолит увидели около Солсбери

В графстве Уилтшир в Англии обнаружили таинственный монолит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV News.

Конструкция имеет высоту примерно 2,4 метра и зеркальную поверхность.

Похожие монолиты находили в США, Германии и других странах. Например, в декабре 2020 года сообщалось, что испанский монолит обнаружили в «месте силы» — близ церковных руин, а немецкий — тоже в какой-то мере в мистической точке, в поле неподалеку от торгового центра.

Ранее сверкающие стелы из стали в США, Румынии и Великобритании.

2 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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