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Минздрав Украины указал на невозможность регистрации вакцины «Спутник V»

Регистрация вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине в данный момент невозможна, рассказал замглавы минздрава страны Виктор Ляшко.

Он пояснил, что российский препарат можно будет использовать только после того, как он успешно пройдет третью фазу клинических исследований.

«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — отметил министр в Facebook.

Ляшко уточнил, что завершение третьей фазы исследований «Спутника V» ожидается в декабре.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации «Спутник V».

2 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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