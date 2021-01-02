«Любовь излечит весь мир»: Тодоренко показала поцелуй с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram назвала способ для «излечения мира». По ее словам, главное — с теплотой и нежностью относиться друг к другу.

Звезда шоу «Орёл и Решка», как сообщает издание Teleprogramma.pro, вместе с семьей улетела отдыхать на Бали. Перед самым Новым годом Тодоренко опубликовала фотографию с мужем певцом Владом Топаловым и сыном Майклом. Супруги на снимке страстно целуются.

«Любви вам в новом году, наши хорошие). Любовь излечит весь мир!» — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи отметили одну интересную деталь. В сообщении Тодоренко поставила эмоджи в форме разбитого сердца, что подписчики посчитали за плохой знак.

«С наступающим! А почему разбитое сердце?» — поинтересовалась пользовательница под ником venerazaroch.

Тодоренко оставила комментарий без ответа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак посоветовал Регине Тодоренко повнимательнее присмотреться к своему супругу. Поводом для рекомендации стал комментарий певца к откровенной фотографии актрисы Анастасии Самбурской в Instagram. Топалов отправил несколько эмоджи в виде обезьянки с закрытыми глазами. Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» обратилась к Тодоренко и посоветовала ей задуматься над поведением мужа.

«Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регинааааа! Ау!» — написала журналистка.