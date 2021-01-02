«Иронии судьбы» – 45 лет: интересные факты о фильме

1 января 2021 года известному фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» исполняется 45 лет. Новогодняя кинолента популярна крылатыми фразами главных героев, роли которых исполнили такие знаменитости как Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев и многие другие.

Съемки картины стартовали в январе 1975-го и уже 31 декабря состоялась премьера. Об интересных фактах фильма пишет Esquire (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

22 января считалось первым съемочным днем Барбары Брыльской в Ленинграде, но до этого актрисе нужно было прилететь на несколько дней в Москву, чтобы встретиться с костюмерами и гримерами. Есть легенда, что в Надином новогоднем платье до этого, в 1972 году, снималась Антонина Шуранова в детективе «Опасный поворот». Кстати, Брыльской платье совсем не нравилось.

У Юрия Яковлева не было времени ни на пробы грима, ни на примерку, но по счастливому стечению обстоятельств ему подошли сшитые на Олега Басилашвили костюмы.

По изначальному замыслу режиссера открывающую фильм сцену нужно было снимать с вертолета, чтобы показать однообразность городских построек. Денег на вертолет не оказалось – по этой причине картина начинается с анимационного ролика с шагающими зданиями, который показывает мысль Рязанова и Брагинского о похожести городов.

Квартиры главных героев снимались на «Мосфильме» в одной декорации – в зависимости от нужной сцены мебель переставляли, добавляли или убирали, и квартира становилась то Надиной, то Жениной. А вот роли «типовых» домов по знаменитому адресу «3-я улица Строителей, 25» в Москве и Ленинграде исполнили не привычные панельные хрущевки, а экспериментальное жилье, построенное в районе станции метро «Юго-Западная» в Москве.

Сцены в бане были сняты не в каких-то саунах, а на цокольном, плохо отапливаемом этаже «Мосфильма», куда для съемок декораторами были принесены столики, пальмы и лавочки. Актеры и массовка мерзли в тонких простынях. Существует байка, что в один из таких съемочных дней кто-то из актеров протащил на площадку спиртное и заменил им «алкоголь» в кадре – Рязанов после очередного дубля заметил это. На следующий день им было дано указание строго следить, чтобы никто не приносил с собой горячительные напитки. Актеры изображали трезвых, будучи в подпитии, и пьяных – трезвыми.

Сам Рязанов тоже показался в картине – требовался актер, на которого Лукашин в самолете постоянно клал голову во время полета. Искать кого-то времени не было, и оператор Владимир Нахабцев предложил, чтобы эту роль исполнил сам Рязанов. Но это не единственное появление неожиданных персонажей в фильме: проходившие пробы на главные роли Людмила Гурченко и Андрей Миронов тоже попали в картину – в сцене, когда Ипполит приходит к Наде, по телевизору показывают «Соломенную шляпку», в которой как раз они и были заняты.

Серьезные проблемы у команды возникли со съемками натуры в Ленинграде – снега не было. Из-за этого декоратору в прямом смысле приходилось создавать зиму своими руками из подручных средств: ваты, мела, пены для бритья, нафталина и искусственного снега. Для длинных проходов и общих сцен снег привозили из аэропорта Пулково, где он еще не успел растаять.

В Москве хоть и была морозная зима и лежал снег, при съемках на улице тоже изображали метель при помощи бумажной стружки и ветродуя.

Еще одной загвоздкой, возникшей во время производства, стал уровень русского языка Барбары Брыльской. Да и настройка трехкамерной системы «Электроник-КАМ», которая, по задумке, должна была облегчить монтаж, процесс съемок затягивала. Все это привело к тому, что срок сдачи картины пришлось сдвигать.