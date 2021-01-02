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«Ихтиандра» из фильма «Человек-амфибия» убил коронавирус

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российский актер Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер после заражения коронавирусом в возрасте 80 лет. Об этом рассказала агентству «Интерфакс» его дочь Ирина Коренева в субботу, 2 января.

«Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — отметила она.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.

Также актер снялся в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад и других». Коренев был ведущим артистом труппы Электротеатра Станиславский.

2 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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