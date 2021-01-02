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Европа закупила рекордно мало газа

Европа в декабре 2020 года сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 43 процента в годовом выражении, пишет «Интерфакс».

Европа закупила рекордно мало газа, несмотря на то, что в зимние месяцы его потребление обычно только растет. Это стало новым минимумом не только для 2020-го, но и за последние более чем два года (с сентября 2018-го). Всего за прошлый год Европа снизила импорт СПГ на семь процентов (до 97,194 миллиарда кубометров).

Стихийно перенасытив рынок, СПГ привел к его разбалансировке, а вместе с тем и к стремительному обвалу цен, отмечают эксперты.

2 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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