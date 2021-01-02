Энтони Хопкинс поздравил мир с Новым годом, а себя – с днем рождения

Все любят Энтони Хопкинса, а он любит всех. Знаменитый актер часто публикует в социальных сетях видео с поздравлениями и забавными моментами из своей жизни, тем самым радуя поклонников. Например, недавно он сыграл с котом на пианино.

На этот раз Хопкинс записал новогоднее видео, в котором также не забыл и о своем дне рождения – 31 декабря звезде «Молчания ягнят» исполнилось 83 года!

На странице актера в Twitter опубликован короткий ролик, в котором Энтони Хопкинс сидит за столом с тортом. Ему поют песню «Happy Birthday», а затем знаменитость обращается к своим фолловерам:

«С днем рождения мир, и с новым годом каждого».