Джемма Артертон пожалела о роли в фильме о Джеймсе Бонде

Звезда фильма «Квант милосердия» Джемма Артертон сожалеет о том, что стала очередной типичной «девушкой Бонда» и объясняет свое стремление принять участие в этом проекте юностью и отсутствием денег. Слова актрисы приводит британское издание The Sun.

«В начале своей карьеры я была бедна, как церковная мышь, и была счастлива просто работать и зарабатывать на жизнь. Меня до сих пор критикуют за то, что я приняла решение сниматься в «Кванте милосердия», но мне был 21 год, у меня был студенческий кредит, И, знаете ли, это все же был фильм о Бонде. Но когда я стала старше, я поняла, что с женщинами Бонда происходит так много неправильного. Клубничке следовало просто сказать «нет» и надеть туфли на плоской подошве», — прокомментировала она.

Отметим, что на роль «девушки Бонда» претендовали около полутора тысяч молодых актрис, и Артертон удалось получить ее в жесткой конкурентной борьбе. Фильм «Квант милосердия» был выпущен в 2008 году и заработал около 600 миллионов долларов в мировом прокате.

Юбилейный, двадцать пятый, эпизод «бондианы» под названием «Не время умирать» будет представлен зрителям в апреле 2021 года.