«Любовь излечит весь мир»: Тодоренко показала поцелуй с Топаловым Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие » Дом Нэнси Пелоси облили поддельной кровью и подкинули ей под дверь свиную голову Дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско разрисовали граффити, облили бутафорской кровью и подкинули ей под дверь свиную голову. Об этом сообщает издание TMZ. Отмечается, что вандалы напали на дом в новогоднюю ночь. На двери ее гаража написали «2 тысячи долларов (перечеркнуто)», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего». Под дверь налили полосу поддельной крови и положили на нее голову свиньи. Полиция сделала фото места преступления, однако о задержаниях пока не сообщается.

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