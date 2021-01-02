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Дом Нэнси Пелоси облили поддельной кровью и подкинули ей под дверь свиную голову

Дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско разрисовали граффити, облили бутафорской кровью и подкинули ей под дверь свиную голову. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что вандалы напали на дом в новогоднюю ночь. На двери ее гаража написали «2 тысячи долларов (перечеркнуто)», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего». Под дверь налили полосу поддельной крови и положили на нее голову свиньи. Полиция сделала фото места преступления, однако о задержаниях пока не сообщается.

2 января, 2021 | Category: Новости, США
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