Добыча нефти в России в 2020 году обвалилась за 10 лет

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно- энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом в декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн.

Год назад Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке. Чтобы восстановить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.

Добыча по компаниям

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), «Роснефть» в декабре снизила добычу нефти на 12,3%, до 16,2 млн тонн (с начала года — на 9,8%, до 196,4 млн тонн). Добыча «Лукойла» за тот же период сократилась на 13,4%, до 6 млн тонн (с начала года — на 10,6%, до 73,7 млн тонн).

«Сургутнефтегаз» в декабре снизил добычу на 14,7% — до 4,4 млн тонн, с начала года на 9,9% — до 54,75 млн тонн. Компания «Газпром нефть» за месяц добыла 4,66 млн тонн, что на 6,6% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 56,7 млн тонн.

Добыча «Татнефти» в декабре уменьшилась на 13,4% — до 2,18 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,7% — до 26 млн тонн. «Новатэк» добыл за декабрь 1 млн тонн нефти (рост на 3,4%), с начала года — 11,8 млн тонн (сокращение на 0,5%).

Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в декабре на 1,7%, до 1,22 млн тонн, а с начала года — на 4,1%, до 14,1 млн тонн.