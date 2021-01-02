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Дебютный выпуск подкаста принца Гарри и Меган Маркл провалился

Принц Гарри и Меган Маркл

Дебютный выпуск подкаста принца Гарри и его жены Меган Маркл провалился в сети. В топе Spotify он занял 17-е место, несмотря на актуальную тему: шоу было посвящено активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году. Позднее выпуск вышел на седьмую строчку, сообщает портал Express.

Кроме того, многие слушатели обвинили пару в лицемерии. Они обратили внимание на то, что супруги заявляют о своем стремлении к приватности, но при этом не упускают возможности использовать своего сына Арчи ради популярности. Голос малыша в качестве бонуса можно было услышать в выпуске передачи.

Ранее сообщалось, что пара планирует записывать подкасты на Spotify. Каждый из них запустил свой собственный проект. Герцог и герцогиня Сассекские также анонсировали создание продюсерской компании — Archewell Audio. Помимо собственных проектов, они планируют продюсировать другие шоу, начиная с 2021 года.

2 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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