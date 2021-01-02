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Число заболевших COVID-19 в мире почти достигло 84 млн

По последним данным, число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 83 млн 959 тыс. 994. Такие данные 2 января обнародовали эксперты Университета Джонса Хопкинса.

Из этого числа скончались от инфекции 1 млн 827 тыс. 176 пациентов.

Пальму первенства по числу заболевших уверенно держат США, где число зараженных с начала пандемии превысило отметку в 20 млн, на втором месте Индия с 10,2 млн заболевших, на третьем — Бразилия с 7,3 млн зарегистрированных случаев инфицирования. Россия в этом списке занимает восьмое место с 3,1 млн заболевших.

2 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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