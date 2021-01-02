11 мотивирующих фильмов, которые вдохновляют начать новую жизнь

Эта подборка — то, что надо для мотивационного заряда на весь 2021 год. Вдохновляйся!

Сразу после новогодних курантов все упомянутые тобой желание должны начать реализовываться. Каждое твое «хочу» требует стараний, вдохновения и … мотивации! Поэтому, чтобы в новом 2021 году стать лучшей версией себя почти с крутезних фильмов.

И чтобы создать правильный настрой для такой нелегкой дела, Люкс ФМ подготовил для тебя подборку лент, которые обязательно подарят вдохновение и мотивацию. Наслаждайся!

Начни сначала

Фильм, который заставит тебя как никогда раньше поверить в собственную силу. История талантливой и харизматичной Майи, которую сыграла Джей Ло, заставит тебя смеяться, плакать и идти вперед несмотря ни на что.

Джой

Лучшего фильма о собственном деле и борьбе женщины на пути к успеху, не найти. Дженнифер Лоуренс фантастически показала все взлеты и падения реальной бизнес-вумен. Порция девичьего вдохновения в чистом виде.

В погоне за счастьем

Реальные события из жизни Криса Гарднера, который прошел путь от продавца до биржевого брокера, не оставят равнодушным никого. «Если у тебя есть мечта, ты должен защитить ее. Люди, которые сами не могут ничего сделать, будут говорить, что тебе это не под силу. Хочешь чего-то? Иди и достигни этого. Точка» — фраза главного героя, которая как нельзя лучше передает суть фильма .

Человек, который изменил все

Несмотря на финансовые трудности, менеджер Билли Бин имеет целью создать конкурентоспособную бейсбольную команду. Актерская работа Брэда Питта в этом фильме признана едва ли не лучшей в его карьере.

Социальная сеть

Лента о создании социальной сети Facebook — один из топовых мотивационных фильмов современности. Ведь, кто зарядит на успех лучше, чем Марк Цукерберг и его команда?

1+1

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, что недавно вышел из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается принести в жизнь аристократа дух счастья и приключений.

Цветок пустыни

История Варис Дирие — это история сильной, неординарной женщины. В 13 лет ее заставили выйти замуж, а потом она едва убежала из Сомали в Лондон. Несмотря на личные проблемы, комплексы и страхи, Варис стала известной моделью и основала фонд для помощи женщинам.

Одержимость

Кино талантливого Дэмиена Шазелла рассказывает о молодом и перспективном ударнике Эндрю, который мечтает стать известным. Для этого он поступает в Шафферскую консерваторию, где его потенциал берется воплощать в жизнь преподаватель. Правда, методы у него довольно своеобразны.

Большие глаза

В 60-х годах прошлого века на весь мир прогремела история о грандиозном обмане, который был организован супружеской парой художников Маргарет и Уолтером Кин. Картины детей с большими глазами, которые прекрасно продавались, как оказалось, были написаны совсем не тем человеком, которому поклонялись и чьим талантом искренне восхищались.

Король говорит!

Отец королевы Елизаветы II рос застенчивым юношей с проблемами речевого аппарата. Но отречение брата от престола заставило его столкнуться лицом к лицу со своими комплексами. И преодолеть их.

Всегда говори «Да»

Бесподобный Джим Кэрри умеет смешить до слез и одновременно учить, как правильно относиться к жизни. Говорить «да» бывает непросто. Так же, как и строгое «нет». Найти золотую середину вам поможет эта романтическая комедия.