Том Круз строит свою киностудию

Актер строит в Великобритании собственные кинопавильоны, в которых якобы будет безопасно работать в условиях пандемии, пишет газета The Sun.

Киностудия будет находиться в графстве Суррей, на территории, где раньше была секретная военная база. Туда, видимо, будут перенесены съемки шпионского экшена «Миссия невыполнима 7», производство которого несколько раз прерывалось из-за коронавируса.

Ранее в Сеть попало видео со съемочной площадки «Миссии», на котором Том Круз с матами орет на нескольких работников, которые нарушили правило социального дистанцирования. Впоследствии стало известно, что эти работники уволились или же были уволены.