Смерть и похороны в Беларуси: решаем основные организационные вопросы

Как правильно организовать похороны в Беларуси, если семья первый раз сталкивается с таким неприятным и грустным событием? Умершему теперь все равно, его душа предстала перед Богом и дает отчет. А вот родственникам приходится заниматься решением всех организационных вопросов. Их может возникнуть много, и на каждый нужно найти единственна правильный ответ. В противном случае потеряешь не только время, но и лишние деньги.

Решаем организационные вопросы

Если родственник умирает в домашних условиях, надо решать вопросы уже с первых минут. А потом можно приступать и к дальнейшим действиям.

1. Зачем вызывается врач? Только он имеет право зафиксировать на бумаге факт смерти.

2. Для чего понадобится наряд милиции? Нужно составить протокол осмотра тела.

3. Можно ли умершего не отвозить в морг? Единственным исключением может оказаться смерть старика.

4. Что делать, если на кладбище не окажется свободных участков? Придется хоронить за городом или соглашаться на кремацию.

5. Когда покупать траурные атрибуты? Только после того, как семья определится с типом похорон.

6. Зачем понадобится арендовать катафалк? Только этот спецтранспорт может перевозить покойников.

7. В каких случаях потребуется траурный зал? Если планируется много людей на похоронах или нужно совершить отпевание.

А еще нужно заранее подумать и про проведение поминальной трапезы, чтобы в кафе успели приготовить нужные блюда.

Где заказывать ритуальные услуги?

Если семья решает самостоятельно заниматься похоронами, она обязательно сэкономит определенную сумму денег. Но даже в этом случае все же приходится иметь дело с одним или двумя ритуальными агентствами. Ведь нужно заказывать как катафалк, так и автобус. Да и траурные атрибуты никто не будет изготовлять самостоятельно. Разве что удастся найти дома постельные принадлежности для гроба и одежду для покойника. А гроб, венки, крест для могилы — это все заказывается. И очень важно найти надежное ритуальное агентство.

Лучшим вариантом в Беларуси можно считать выбор в пользу ритуального агентства ООО «Похоронная служба Ритуал», которое имеет свои преимущества:

— большой ассортимент похоронных услуг;

— предлагаются разные траурные атрибуты;

— расценки одни из самых низких в столице;

— можно оформлять заказы онлайн.

Последний пункт стал возможным благодаря наличию в этой компании своего сайта Ритуал.бел, который работает круглосуточно. А это гарантия того, что если обратиться сюда даже среди ночи, обязательно удастся получить ответ. На сайте дается и телефон, поэтому можно сразу позвонить, чтобы по указанному адресу выехал ритуальный агент. С ним и решаются все вопросы по организации похорон.