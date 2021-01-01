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Российских хакеров обвинили в завладении исходным кодом Microsoft

В деле об атаке «русских хакеров» на министерства, ведомства и частные компании США появились новые данные.

По информации корпорации Microsoft, злоумышленники смогли обеспечить себе доступ к исходному коду ряда ее программ. Сообщение компании приводит The New York Times, в нем также сказано, что пользовательскими данными кибервзломщикам завладеть не удалось.

На прошлой неделе стало известно, что хакеры, предположительно связанные со спецслужбами России, якобы получили доступ к облачным сервисам Microsoft. Компания это опровергла.

Кибератаки на федеральные структуры Соединенных Штатов совершались с использованием программного обеспечения (ПО) SolarWinds. Российские власти отвергают обвинения в причастности к взломам.

Ранее российских хакеров обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США в целях обеспечения Дональду Трампу победы над Хиллари Клинтон.

1 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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