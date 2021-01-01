Певица оказалась под угрозой тюрьмы после публикации откровенного видео

В Индонезии певица и актриса Джизелла Анастасия оказалась под угрозой тюремного заключения после того, как в сети оказалось опубликовано откровенное видео с ее участием. Об этом пишет South China Morning Post.

19-секундный ролик интимного содержания, снятый в гостиничном номере еще в 2017 году, был опубликован в Twitter 6 ноября. Его увидели миллионы индонезийцев. Спустя два дня местный юрист обратился в полицию с жалобой на факт «распространения порнографии», что в Индонезии запрещено законом.

Джизелла и второй фигурант видео, в котором узнали некоего Майкла Юкинобу Дефретеса, признали, что в кадре зафиксированы именно они. Певица признала, что действительно записала на телефон свои любовные утехи с возлюбленным, однако после этого потеряла гаджет, а видео разместил в сети кто-то другой, кто получил к нему доступ. Тем не менее, паре предъявлено обвинение в нарушении антипорнографического закона. Влюбленным грозит до 12 лет лишения свободы.

Вместе с тем расследование продолжается, полиция ищет того, кто мог опубликовать видеоролик.