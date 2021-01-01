«  
  »

Напольное покрытие: какой вид выбрать для дома?

Видов напольного покрытия сегодня очень много. Это может быть ковролин, линолеум, ламинат, виниловая плитка и многое другое. Что именно выбрать для себя — зависит от потребностей и желаний самого покупателя. Однако перед тем, как определиться с выбором, стоит рассмотреть основные характеристики самых популярных напольных покрытий.

Виды напольных покрытий квартиры

Какие виды покрытий считаются самыми востребованными?

Вне зависимости от того, какой тип напольного покрытия вы выберете, можете обратиться за покупкой в интернет-магазин magazinpolov.ru. Здесь представлен большой ассортимент товаров из разных категорий, также имеется удобная система обратной связи и возможность возврата, если товар не устроил по качеству.

Самыми же востребованными среди покупателей из каталога являются следующие виды напольного покрытия:

  • Ковролин. Привлекает потребителей такими характеристиками, как мягкость и теплота. При ходьбе снижает нагрузку на позвоночник. Предлагается богатство решений в плане цветового оформления. Однако, его не получится использовать в помещениях с повышенной влажностью. Плюс на нем очень сильно скапливается и становится заметной шерсть (например, от кошек или собак).

Плюсы и минусы ковролина

  • Популярностью пользуется бытовой линолеум. Материал считается долговечным, гигиеничным и малотеплопроводимым. С поверхности легко удаляются загрязнения различного рода, а также пыль и шерсть с волосами. Не требует за собой особого ухода. Доступны как однотонные модели, так и варианты с орнаментом.
  • Ламинат. Данное покрытие показывает отличную устойчивость к истиранию, нагрузкам и высокому давлению. Не остаются вмятины или следы от тяжелых предметов (как в случае с ковролином или линолеумом), также материал считается экологически чистым. Однако ламинат отличается от других сложностью монтажных работ: в большинстве случаев для укладки приходится нанимать специалистов.

Далее в рейтинге идут уже остальные варианты напольного покрытия. Однако, выбирать по популярности не стоит. Лучше довериться своим личным предпочтениям, а также учитывать интерьер помещения и его особенности. Если имеются сомнения, лучше обратиться за помощью к профессиональному консультанту. Например, услугу по этому направлению может предоставить экспертный call-центр интернет-магазина. Для связи можно воспользоваться контактным номером телефона или почтой.

1 января, 2021 | Category: Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  