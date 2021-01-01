Напольное покрытие: какой вид выбрать для дома?

Видов напольного покрытия сегодня очень много. Это может быть ковролин, линолеум, ламинат, виниловая плитка и многое другое. Что именно выбрать для себя — зависит от потребностей и желаний самого покупателя. Однако перед тем, как определиться с выбором, стоит рассмотреть основные характеристики самых популярных напольных покрытий.

Какие виды покрытий считаются самыми востребованными?

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Самыми же востребованными среди покупателей из каталога являются следующие виды напольного покрытия:

Ковролин. Привлекает потребителей такими характеристиками, как мягкость и теплота. При ходьбе снижает нагрузку на позвоночник. Предлагается богатство решений в плане цветового оформления. Однако, его не получится использовать в помещениях с повышенной влажностью. Плюс на нем очень сильно скапливается и становится заметной шерсть (например, от кошек или собак).

Популярностью пользуется бытовой линолеум. Материал считается долговечным, гигиеничным и малотеплопроводимым. С поверхности легко удаляются загрязнения различного рода, а также пыль и шерсть с волосами. Не требует за собой особого ухода. Доступны как однотонные модели, так и варианты с орнаментом.

Ламинат. Данное покрытие показывает отличную устойчивость к истиранию, нагрузкам и высокому давлению. Не остаются вмятины или следы от тяжелых предметов (как в случае с ковролином или линолеумом), также материал считается экологически чистым. Однако ламинат отличается от других сложностью монтажных работ: в большинстве случаев для укладки приходится нанимать специалистов.

Далее в рейтинге идут уже остальные варианты напольного покрытия. Однако, выбирать по популярности не стоит. Лучше довериться своим личным предпочтениям, а также учитывать интерьер помещения и его особенности. Если имеются сомнения, лучше обратиться за помощью к профессиональному консультанту. Например, услугу по этому направлению может предоставить экспертный call-центр интернет-магазина. Для связи можно воспользоваться контактным номером телефона или почтой.