Можно ли пить кофе при раке желудка?

Рак желудка — серьезный диагноз, который требует высококвалифицированного лечения. Чтобы результат от деятельности врачей был положительным, следует выбрать клинику с хорошей репутацией и практической базой лечения рака. Например, можно рассмотреть предложения от медицинских центров, находящихся в Израиле. По данному направлению популярностью среди пациентов пользуется клиника “Ассута”. Узнать подробности о том, как проходит здесь лечение рака желудка, можно тут https://www.assuta-clinic.org/lechenie-raka-v-izraele/lechenie-raka-zheludka-v-izraile/.

Однако выбрать клинику и лечащего врача — пол дела на пути к выздоровлению. Рак желудка связан с пищеварительной системой, поэтому следует побеспокоиться о пересмотре своего рациона питания.

Особенности питания онкобольных

В отношении питания онкобольные чаще всего задаются вопросом по поводу того, можно ли им пить кофе. Бытует много мнений по данному вопросу. Но специалисты сводятся к одному: употреблять кофе можно, но не в период с 6:00 до 7:00 утра и не перед сном. Также не рекомендуется пить напиток на голодный желудок. То есть необходимости полностью отказывать себе в кофе нет.

Если говорить об общих правилах питания онкобольных, они будут сводиться к следующим моментам:

Каждый день рекомендуется употреблять по меньшей мере 500 г овощей и фруктов. Для полноценного питания нужно употреблять мясо (отварное, а не жареное).

3 раза в неделю в рацион должна включаться рыба.

Все лекарственные препараты нужно запивать чистой питьевой водой. Никакие соки или другие напитки не подойдут. Если принимается Аспирин, то одну таблетку нужно будет запить 2-3 стаканами.

Не следует отказываться и от продуктов молочного происхождения — молока, творога, кефира, йогуртов на натуральной основе и т.п.

Полностью исключить из рациона продукты, в состав которых входят красители, различные усилители вкусов и т.п. Это всевозможные газировки, чипсы, шоколадки и т.д. Также стоит отказаться от полуфабрикатов.

Придерживаясь рекомендаций врача, режима питания и соблюдая все предписания лечебных процедур, получится выйти победителем в борьбе с раком. Главное — не опускать руки и не отчаиваться, если вдруг сразу не видна положительная динамика. Ведь все-таки лечение рака желудка — длительная процедура, требующая много терпения и внимания. И настрой играет здесь далеко не последнюю роль.