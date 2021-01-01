Актриса из «Иронии судьбы» раскрыла детали съемок

Советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок в беседе с газетой «Аргументы и факты».
По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе проспекта Вернадского. На одном из домов висела памятная доска, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». «Эту доску, кстати, дважды воровали. Не знаю, осталась она там сейчас или нет», — отметила артистка.
На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа». «Она была невкусной <…> Дело в том, что у реквизиторов на съемках не было холодильника <…> Наверное, когда Юрий Яковлев ее попробовал, она была уже немножко протухшей, поэтому он и сымпровизировал, сказав: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»» — сказала актриса.
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