Актриса из «Иронии судьбы» раскрыла детали съемок

Советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе прос­пекта Вернадского. На одном из домов висела памятная дос­ка, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». «Эту дос­ку, кстати, дважды воровали. Не знаю, осталась она там сейчас или нет», — отметила артистка.

На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа». «Она была невкусной <…> Дело в том, что у реквизиторов на съемках не было холодильника <…> Наверное, когда Юрий Яковлев ее попробовал, она была уже немножко протухшей, поэтому он и сымпровизировал, сказав: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»» — сказала актриса.