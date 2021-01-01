Дженнифер Энистон снялась в рекламной кампании своего бренда Российских хакеров обвинили в завладении исходным кодом Microsoft » 5 лучших ролей Ирмы Витовской 30 декабря, свой день рождения отметила украинская актриса, ведущая и общественный деятель Ирма Витовская. Звезде сериала «Леся+Рома» исполнилось 46 лет. Артистка, настоящее имя которой Ирина, начала актерскую карьеру в 1998 году в Киевском академическом Молодом театре. Витовская является неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году она получила звание Заслуженной артистки Украины. Кроме того, Ирма является активисткой «Революции Достоинства» и участницей многих проукраинских акций протеста. Ирма была дважды замужем. Первый муж актрисы — актер Владимир Кокотунов. У бывших супругов есть 9-летний сын Орест. Во второй раз телезвезда пошла под венец с бизнесменом Виталием Ванцой. В честь дня рождения Ирмы Витовской мы подготовили подборку лучших ролей актрисы. «Леся+Рома» – Леся «Мои мысли тихие» — Галя «Сказки старого мельника» — Параска «Тайный дневник Симона Петлюры» — Ольга Петлюра, жена Симона Петлюры «Подорожники» — Сусанна

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