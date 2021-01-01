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5 лучших ролей Ирмы Витовской

5 лучших ролей Ирмы Витовской

30 декабря, свой день рождения отметила украинская актриса, ведущая и общественный деятель Ирма Витовская. Звезде сериала «Леся+Рома» исполнилось 46 лет.

Артистка, настоящее имя которой Ирина, начала актерскую карьеру в 1998 году в Киевском академическом Молодом театре. Витовская является неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году она получила звание Заслуженной артистки Украины. Кроме того, Ирма является активисткой «Революции Достоинства» и участницей многих проукраинских акций протеста. Ирма была дважды замужем. Первый муж актрисы — актер Владимир Кокотунов. У бывших супругов есть 9-летний сын Орест. Во второй раз телезвезда пошла под венец с бизнесменом Виталием Ванцой.

В честь дня рождения Ирмы Витовской мы подготовили подборку лучших ролей актрисы.

«Леся+Рома» – Леся

«Мои мысли тихие» — Галя

«Сказки старого мельника» — Параска

«Тайный дневник Симона Петлюры» — Ольга Петлюра, жена Симона Петлюры

«Подорожники» — Сусанна

1 января, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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