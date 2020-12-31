Власти США намерены конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова

Министерство юстиции США подало уже третий иск с целью конфискации объекта недвижимости, приобретенного в Кливленде, штат Огайо украинскими бизнесменами, бывшими совладельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Министерство юстиции США подало иск в окружной суд США в Южном округе Флориды по гражданской конфискации. Министерство утверждает, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, выведенных из «Приватбанка» в Украине в рамках схемы по предоставлению займов на миллиарды долларов».Министерство юстиции США

Речь идет о 22-этажном офисном центре 55 Public Square в Кливленде. Его, по данным СМИ, подконтрольная украинским бизнесменам компания Optima приобрела в 2008 году за 34 млн долларов.

В августе этого года аналогичные иски поданы относительно недвижимости Коломойского и Боголюбова в Далласе, штат Техас, и в Луисвилле, штат Кентукки. В Минюсте США утверждают, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

Процедура гражданской конфискации в Соединенных Штатах предусматривает, что владелец имущества должен доказать законность средств на его приобретение, иначе оно будет конфисковано.

Во всех трех исках американское ведомство утверждает, что многомиллионные займы, предоставленные «Приватбанком», частично выводились на счета подконтрольных украинским олигархам оффшорных компаний в дочерней структуре «Приватбанка» на Кипре. За эти средства впоследствии покупалась коммерческая недвижимость в США.

Для инвестирования средств в США доверенными лицами Коломойского и Боголюбова был создан ряд компаний, зарегистрированных в штате Делавэр, который считается «американским оффшором». Эти компании были объединены условной группой Optima, офис которой расположен в Майами.