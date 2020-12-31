В Японии искусственному интеллекту поручили подбор идеальных семейных пар

Правительство Японии анонсировало субсидии в размере $17 млн для тех префектур, в которых будут развивать технологии искусственного интеллекта для создания крепких семейных ячеек. На сегодня такие планы есть уже в половине из 47 государственных префектур, где признали, что прежние схемы стимуляции сближения молодых людей давно не работают. Предполагается, что новый ИИ станет идеальным «сватом», однако работать он будет не в интересах молодежи, а чтобы остановить стремительно нарастающий в стране демографический кризис.



Официальные данные показывают, что с 2000-го по 2019-ый количество браков в Японии сократилось на 2 миллиона. Коэффициент фертильности женщин здесь один из самых низких в мире, всего 1,36. Расчеты показывают, что к 2065 году население страны сократится до 88,1 млн человек, что на треть ниже показателя 2015 года. Страна не вымирает, но стремительный рост числа стариков и пропорциональное снижение количества рабочих рук ставят благополучие Японии под угрозу.

Проблема японцев в том, что молодежь старательно игнорирует все попытки мотивировать ее создавать семьи и рожать как можно больше детей. Например, в префектуре Сайтама к северу от Токио в прошлом году на эти цели потратили $144 тыс., но сумели свести вмести только 21 пару. Прямые финансовые вливания не приносят результата, потому что схемы подбора партнеров устарели, к тому же, они изначально были ограниченными. Новая методика основана на применении ИИ для анализа широкого спектра параметров молодых людей, чтобы в прямом смысле находить «две идеальные половинки».

Любопытство вызывает тот факт, что ИИ приказано игнорировать личные предпочтения молодых людей в плане внешности, заработка, возраста потенциального партнера и т.д. Вместо этого пары будет подбирать по физиологическому и эмоциональному сходству, из расчета максимальной плодовитости такой семьи и способности воспитать детей. Это вовсе не означает, что молодежь заставят принудительно жениться, но Японии нужны новые граждане и ИИ будет работать на достижение этой цели.