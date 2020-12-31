В Ирландии заявили о распространении нового типа COVID «быстрее худших прогнозов»

«Уже совершенно очевидно, что мы имеем дело со штаммом болезни, который распространяется намного, намного быстрее. На самом деле, он распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели, известные нам», — подчеркнул Мартин, комментируя ужесточение в республике ограничений на фоне коронавируса до 31 января.

Как пояснил премьер, в настоящее время система здравоохранения страны находится под угрозой перегрузки из-за роста заболеваемости. Кроме того, существенно повышаются риски смерти среди наиболее уязвимых слоев населения.

Всего с начала пандемии в Ирландии было выявлено 90 157 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных зафиксировано 2267 летальных исходов.

Ранее в декабре эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины Сантьяго Мас-Кома заявил, что новая мутация коронавируса может вызвать третью волну пандемии.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70 процентов более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.