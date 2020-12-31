Ультраортодоксы в Израиле: данные по доходам, налогам, пособиям, занятости

Согласно ежегодному отчету о состоянии ультраортодоксальной еврейской общине Израиля, публикуемому Израильским институтом демократии, в 2020 году ультраортодоксы («харедим») составляли 12,6% населения страны или 1.175.000 человек. Демографы прогнозируют рост общины до 16% населения страны к 2030 году. Отметим, что в 2009 году «харедим» составляли 10% населения, в 2015 году – 11% населения.

Темпы прироста ультраортодоксального населения в Израиле составляют 4% в год, 60% «харедим» – младше 20 лет, что вдвое выше общеизраильского показателя. Уровень фертильности в последнее десятилетие немного снизился с 7,5 детей до 6,6 детей в период детородного возраста женщины, однако этот показатель все еще заметно выше, чем в любой другой группе населения в Израиле.

44% ультраортодоксального населения проживает в двух городах – Иерусалиме и Бней-Браке. Еще 22% харедим живут в городах Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Эльад и Бейт-Шемеш.

Только 3% из 347 тысяч учеников ультрарелигиозных школ относятся к системе государственного ульраортодоксального образования. 74,5% учеников учатся в признаваемых государством негосударственных школах, остальные 22,5% учатся в школах, в которых не преподаются базовые предметы (иврит, английский, математика). В то же время в последние годы рост количества учеников в ультрарелигиозной системе образования заметно снизился из-за существенного перехода ультраортодоксальных школьников в государственную религиозную систему образования. В последние годы продолжается тенденция роста участия девочек ультраортодоксального сектора в экзаменах на аттестат зрелости с 31% в 2008/2009 году до 55% в 2017/2018 году, тогда как среди мальчиков отмечено сокращение участия с 16% до 14%. В 2013-2014 годах число взрослых учеников йешив снизилось до 95-96 тысяч человек из-за сокращения государственного финансирования. Однако после возвращения ультраортодоксальных партий в правящую коалицию наметился стремительный рост, и в 2019 году их количество превысило 139 тысяч человек, из которых 90,5 тысяч – женатые мужчины.

В 2020 году, после нескольких лет стагнации, возобновился рост количества студентов-«харедим» в высших учебных заведениях. Количество студенток выросло на 12%, количество студентов – на 3%. Количество «харедим», обучающихся на вторую и третью степени выросло в 2020 году на 17%. Однако в абсолютных числах речь все еще идет об очень маленькой группе населения – 13.100 студентов в целом, из которых 1630 – на вторую и третью степени. К этому следует добавить 4400 харедим, учившихся на курсах технологической профессиональной подготовки, проводимых государством.

Средний доход ультраортодоксального домохозяйства составлял в 2018 году 14,7 тысяч шекелей в месяц брутто, тогда как еврейского не ультраортодоксального домохозяйства – 23,2 тысячи шекелей в месяц брутто. Расходы ультраортодоксального хозяйства составляли 14.6 тысяч шекелей в месяц, расходы не ультраортодоксального хозяйства – 16,9 тысяч шекелей в месяц.

Однако общие цифры не учитывают количества детей в ультраортодоксальных семьях. Доход нетто (после вычета налогов и сборов) на душу населения в ультраортодоксальной семье – 3,9 тысячи шекелей, в не ультраортодоксальной – 7,5 тысячи шекелей, расходы на душу населения, составляют, соответственно, 2,2 тысячи и 4,7 тысячи шекелей в месяц.

В средней ультраортодоксальной семье доходы от пособий и дотаций составляют 3577 шекелей в месяц и на них приходится 24% семейного дохода. В не ультраортодоксальной семье доходы от пособий и дотаций составляют 2157 шекелей, которые составляют только 9% семейного дохода. Расходы на уплату налогов в ультраортодоксальной семье – 1500 шекелей в месяц, в не ультраортодоксальной семье – 4,5 тысячи шекелей в месяц.

Начавшийся в 2003 году рост занятости среди ультраортодоксальных мужчин застопорился в 2015 году, после возвращения ультраортодоксальных партий в правяющую коалицию, и составляет около 53%. В то же время уровень занятости ультраортодоксальных женщин продолжил расти и достиг 77%.

Несмотря на сопротивление духовных лидеров, продолжается быстрое проникновение компьютеров и доступа в интернет в ультраортодоксальные дома. За первые три месяца эпидемии доля харедим, имеющих доступ к интернету, выросла на 5% до 66%. Такой же рост был зафиксирован за весь 2019 год.