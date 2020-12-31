Топ-10 фильмов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому

В 2020 году состоялось множество долгожданных кинопремьер. Но из-за пандемии выход некоторых фильмов пришлось перенести или же вовсе отсрочить на следующий год.

В перечне есть как нашумевшие зарубежные картины, так и украинские. Подробней о них пишет «Українська правда».

«Еще по одной»

Современная история о группе учителей, которые устали бороться с плохими учениками и решили приходить на работу подшофе. Для одних учителей жизнь стала гораздо проще и веселее, другие, напротив, столкнулись с дополнительными сложностями…

«Атлантида»

Фильм рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и деоккупации Донбасса. В «Атлантиде» события развиваются в 2025 году в Донбассе, «через год после окончания войны».

«Солнце»

Преступление, к которому имел отношение герой, переворачивает жизнь его семьи: парня бросают за решетку, отца преследует отец пострадавшего, брат покончил жизнь самоубийством, а девушка оказывается беременной.

«Первая корова»

Куки Фиговиц, одиноко путешествующий по Западу времён покорения Америки, в 1820 году оказывается в новом поселении, где заводит дружбу с китайцем Лу, скрывающимся от правосудия за убийство…

«Форпост»

Небольшая группа солдат США сражается в Афганистане против нескольких сотен талибов.

«Художник и вор»

Фильм рассказывает о Барборе Кисилковой, чешской художнице из Праги, которая подружилась с Карлом Бертилом-Нордландом, человеком, который украл ее работы.

«Окрашенный птенец»

По сюжету, еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Обстоятельства вынуждают мальчика отправиться в путешествие диким и враждебным миром…

«Душа»

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.

«Ширли»

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

«Товарищ Дракулич»

В начале 70-х годов вампир Фабиан возвращается домой в Венгерскую Народную Республику с империалистического Запада и сразу же становится мишенью коммунистической тайной полиции. Во время слежки разворачивается любовь между вампиром и Марией, молодой женщиной, которой поручено шпионить за таинственным незнакомцем…