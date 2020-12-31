США заподозрили Иран в подготовке удара на Ближнем Востоке

По данным Пентагона, атаки могут быть организованы на территории Ирака в запланированный срок или в «случае непредвиденных обстоятельств».
Не исключены атаки и на территории других государств, но «наибольшее беспокойство вызывает именно Ирак». Туда Иран недавно перебросил высокоточные управляемые ракеты малой дальности Arash, а также беспилотники.
Из-за этих опасений США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52, а атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.
Ранее кувейтская газета Al-Qabas сообщала, что военные Ирана могут нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории соседнего Ирака, но и в некоторых других странах региона после ухода Дональда Трампа с поста президента США.
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