США заподозрили Иран в подготовке удара на Ближнем Востоке

В годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани военные Ирана могут нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные разведки.

По данным Пентагона, атаки могут быть организованы на территории Ирака в запланированный срок или в «случае непредвиденных обстоятельств».

Не исключены атаки и на территории других государств, но «наибольшее беспокойство вызывает именно Ирак». Туда Иран недавно перебросил высокоточные управляемые ракеты малой дальности Arash, а также беспилотники.

Из-за этих опасений США отправили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52, а атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.

Ранее кувейтская газета Al-Qabas сообщала, что военные Ирана могут нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории соседнего Ирака, но и в некоторых других странах региона после ухода Дональда Трампа с поста президента США.