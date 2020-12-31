Сальма Хайек изумила бюстом в бикини

Актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram пляжное фото, которое восхитило ее поклонников.

На фотографии 54-летняя звезда позирует на фоне лазурного океана и пальм. Она предстала в лиловом раздельном купальнике, поверх которого накинула яркое парео в тон. Свой образ актриса дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

«Последние дни 2020 года. Никогда не была так благодарна за свое здоровье и тесную связь с природой», − подписала снимок Сальма.

Фанаты знаменитости пришли в восторг от ее внешнего вида и засыпали комплиментами фигуру. Фото отметили лайками более 1,2 миллиона человек.