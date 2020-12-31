Путин подписал крупнейший пакет запретительных законов в истории России

Среди них — закон, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать или замедлять доступ к иностранным интернет-платформам, которые «ограничивают значимую информацию на территории РФ» и «допускают «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ».
Речь идет о Facebook, Twitter и YouTube, которые заблокировали аккаунты ряда государственных изданий, а также ограничили продвижение материалов Владимира Соловьева, кавалера Орденов Дружбы и Александра Невского за многолетний вклад в работу телевидения и «объективное освещение событий в Крыму».
Также Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.
Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.
Одновременно президент утвердил поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса, которые вводят реальные сроки — до 2 лет — за распространение клеветы в интернете и других открытых источниках, даже если эта клевета касается «индивидуально неопределенных лиц».
До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят принудительные работы и арест в дополнение к реальному лишению свободы.
В тот же день был подписан президентом и опубликован на портале правовых актов закон, разрешающий признавать иностранными агентами физических лиц. Ими могут стать граждане, принимающие участие в политической жизни, либо ведущие «целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности государства», которые могут быть использованы против безопасности России.
Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.
Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.
Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.
Закручивание законодательных гаек власти решили сопроводить дополнительными гарантиями для силовиков и чиновников.
Путин в среду подписал закон, запрещающий разглашение информации о частной жизни и имуществе военных, сотрудников МВД, Росгвардии, органов безопасности, а также чиновников контролирующих ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную таможенную службу, Росфинмониторинг, ФАС и Счетную палату.
Эта сопливая кремлёвская тварь вылезшая с Питерской подворотни решил переплюнуть всех существовавших диктаторов по уничтожению своего забитого русского народа.
Как можно хаить всё Западное и в тоже время их семьи уже давно окопались на «» проклятом «» Западе..Запад намазан мёдом для этих уродов..Если на Западе так плохо то почему они не хотят жить в России за Уралом..