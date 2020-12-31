Путин подписал крупнейший пакет запретительных законов в истории России

Президент России Владимир Путин в среду, 30 декабря, подписал пакет законов, которые ужесточают регулирование интернета и социальной жизни, а также вводят гарантии анонимности для силовиков и чиновников контролирующих государственных органов.Спешно одобренные ГосДумой и буквально за два дня утвержденные Советом Федерации, более десятка документов скопом получили подпись президента и вступят в силу в 2021 году.

Среди них — закон, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать или замедлять доступ к иностранным интернет-платформам, которые «ограничивают значимую информацию на территории РФ» и «допускают «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ».

Речь идет о Facebook, Twitter и YouTube, которые заблокировали аккаунты ряда государственных изданий, а также ограничили продвижение материалов Владимира Соловьева, кавалера Орденов Дружбы и Александра Невского за многолетний вклад в работу телевидения и «объективное освещение событий в Крыму».

Также Путин подписал закон, обязывающий соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки встать на учет в России, модерировать контент, удаляя противоправные с точки зрения российскго закона материалы, и вести реестр жалоб пользователей.

Для нарушителей еще один подписанный президентом закон вводит штрафы в размере до 10% годовой выручки, что в случае Facebook и Twitter может составить более 1 млрд рублей в год.

Одновременно президент утвердил поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса, которые вводят реальные сроки — до 2 лет — за распространение клеветы в интернете и других открытых источниках, даже если эта клевета касается «индивидуально неопределенных лиц».

До сих пор за клевету полагались штрафы или обязательные работы, тогда как новые поправки вводят принудительные работы и арест в дополнение к реальному лишению свободы.

В тот же день был подписан президентом и опубликован на портале правовых актов закон, разрешающий признавать иностранными агентами физических лиц. Ими могут стать граждане, принимающие участие в политической жизни, либо ведущие «целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности государства», которые могут быть использованы против безопасности России.

Вместе с законом вносятся поправки в статью 330.1 УК РФ, вводящие уголовную ответственность для иноагентов. Караться в том числе тюремными сроками (до 2-5 лет) будут непредоставление отчетности в Минюст, уклонение от регистрации в качестве иноагента и нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента.

Ужесточается регулирование митингов. Согласно утвержденному президентом закону, суды смогут признавать массовым мероприятием очередь на одиночный пикет. Кроме того, запрещаются митинги возле зданий экстренных служб, а для журналистов вводится запрет одновременно освещать митинги и участвовать в них.

Если в ходе массовых мероприятий будет заблокировано движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов, нарушителям грозит лишение свободы на срок от года до 10 лет. При этом уголовная ответственность наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.

Закручивание законодательных гаек власти решили сопроводить дополнительными гарантиями для силовиков и чиновников.

Путин в среду подписал закон, запрещающий разглашение информации о частной жизни и имуществе военных, сотрудников МВД, Росгвардии, органов безопасности, а также чиновников контролирующих ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную таможенную службу, Росфинмониторинг, ФАС и Счетную палату.