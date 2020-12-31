Поклонники Галь Гадот сломались, увидев дублёршу актрисы

Поклонники Галь Гадот увидели её дублёршу и поняли, что поспешили, признаваясь в любви актрисе, ведь за кадром всё это время находилась ещё более симпатичная, по их мнению, девушка. Многие даже решили, что звезду «Чудо-женщины» пора увольнять, ведь ей нашлась бюджетная и не менее прекрасная замена.

Пользователь развлекательного портала Reddit, зарегистрированный под никнеймом Sofargonept2, 31 декабря поделился фотографией Кейтлин Бёрлс, модели и штатной актрисы из Лондона. Девушка работала «дублёршей тела» (этот термин касается всех случаев, когда кинозвезду в кадре подменяет другой человек) Галь Гадот на съёмках обеих картин о Чудо-женщине.

Дублёру не обязательно уметь выполнять сложные трюки, как каскадёрам, достаточно только иметь физиогномическое сходство со знаменитостью. Такую подмену часто используют, когда требуется показать исполнителя главной роли с большого расстояния или со спины.

Это позволяет не только сэкономить на гонорарах звезде, но и уложиться в меньшее количество съёмочных дней, когда, например, один режиссёр снимает только крупные планы селебы, а другой в то же время работает над менее важными сценами, где как раз задействован сменщик.

Днём ранее снимок появился в инстаграме девушки. Теперь, когда фильм «Чудо-женщина: 1984» вышел на экраны, с фотографий сняли эмбарго, и модель смогла показать себя в полном облачении супергероини.

А вот так девушка, подменяющая звезду, смотрелась в полный рост:

Внешность модели в самое сердце поразила многих комментаторов.

Как будто Галь Гадот и Мелисса Фумеро родили дочь от звёзд. Развернуть

Вау, шикарные брови у неё. И подводка на глазах идеальная. Развернуть

Многие юзеры даже решили, что сама Галь Гадот уступает своей дублёрше в красоте, и пожалели, что девушка осталась за кадром, хотя, по их мнению, заслуживает сниматься в главной роли.