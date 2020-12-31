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«Папина дочка» Мельникова показала интимное фото со знаменитой актрисой в ванной

Знаменитая актриса Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря роли в «Папиных дочках», где она сыграла Женю Васнецову, самую спортивную дочку многодетного отца, опубликовала пикантные фотографии, на которых она релаксировала в ванной в компании коллеги Виктории Толстогановой.

Несмотря на то, что знаменитости не скрывали о съемках нового проекта, ради которых они «публично» приняли ванну, общественность достаточно резко восприняла провокационную фотографию.

«Даже если это съемка, зачем такую чушь выкладывать, у Даши этой два сына, насколько я знаю, и они уже достаточно взросленькие, чтобы посмотреть на ее инстаграм и спросить «мама а почему ты с тетей купаешься?» Боже испанский стыд»,

— раскритиковала российских селебрити женщина в социальной сети.

Толстоганова, в свою очередь, тоже поделилась похожей публикацией уже на своей страничке. Кажется, самих звезд работа вовсе не смутила, напротив, они неплохо развлеклись и, к слову, заинтриговали своих фанатов.

«Ничего не понял, но уже жду вашего этого проекта)))) Когда и где?»

— озадаченно написал мужчина под снимками.

31 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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