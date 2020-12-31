«Папина дочка» Мельникова показала интимное фото со знаменитой актрисой в ванной

Несмотря на то, что знаменитости не скрывали о съемках нового проекта, ради которых они «публично» приняли ванну, общественность достаточно резко восприняла провокационную фотографию.

«Даже если это съемка, зачем такую чушь выкладывать, у Даши этой два сына, насколько я знаю, и они уже достаточно взросленькие, чтобы посмотреть на ее инстаграм и спросить «мама а почему ты с тетей купаешься?» Боже испанский стыд», — раскритиковала российских селебрити женщина в социальной сети.

Толстоганова, в свою очередь, тоже поделилась похожей публикацией уже на своей страничке. Кажется, самих звезд работа вовсе не смутила, напротив, они неплохо развлеклись и, к слову, заинтриговали своих фанатов.