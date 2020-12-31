Отключение от SWIFT добьет финансовую систему России

Отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT грозит России серьезными проблемами в международных расчетах, считают эксперты. Прежде всего это потери при платежах и серьезные задержки международных платежей. В целом это может добить систему международных платежей в России.

Иное мнение высказал в беседе с ПРАЙМ исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он не сомневается, что администрация избранного президента США Джо Байдена (его инаугурация намечена на 20 января) будет вводить новые ограничения в отношении России, и недавним поводом стала хакерская атака России.

Однако, указывает Тузов, «США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии». «Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса», — поясняет эксперт.

При этом он подчеркивает, «Россия еще в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС)». «К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», — констатирует аналитик.

Кроме того, отмечает Тузов, в следующем году Банк России анонсировал введение цифрового рубля. В таком случае необходимость в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без использования SWIFT, считает эксперт.

На его взгляд, даже если Россию внезапно, например, завтра отключат от SWIFT, будут панические валютные колебания. Экспортеры перейдут на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT системы, подытоживает эксперт.

В то же время глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году присутствуют.

«Есть риски того, что уровень санкционного давления может быть расширен в следующем году. Это тоже один из рисков того, почему нам нельзя постоянно иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета», — предупредил министр.

Более того, указал он, если, из-за ужесточения санкций, «в конечном счете уйдут иностранцы, если будут введены дополнительные ограничения, нам нужно будет договариваться исключительно с нашими финансовыми институтами».