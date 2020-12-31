На картах Чечни появилось 346 улиц, названных в честь Кадырова и его близких

В Чечне 346 улиц и переулков в городах и сёлах названы в честь главы региона Рамзана Кадырова и его близких, — подсчитала Русская служба Би-би-си. В честь его сына назван спортивный комплекс, а Ленинский район Грозного может скоро стать Ахматовским.

Чаще всего улицы называют в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. На втором месте по популярности сам Рамзан Кадыров, затем идут мать и дедушка нынешнего главы региона. Улицы называют в честь его сестры, племянников, четвероюродного брата и других приближённых.

Чем ближе населённый пункт к родовым сёлам тейпа Беной, к которым принадлежит семья Кадырова, тем больше в нём улиц, названных в честь Кадыровых, обращает внимание Би-би-си. В Ножай-Юртовском районе на юго-востоке республики, откуда родом тейп, улицы с их фамилией есть в 48 из 53 населенных пунктов, а в Шелковском районе на северо-востоке Чечни всего четыре таких улицы на 25 поселений.

Ранее редакция Кавказ.Реалии сообщала, что один из районов Грозного будет переименова в честь отца Кадырова. Он поручил назвать районы именами «славных сынов чеченского народа, которые своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в нашей истории». Ленинский район станет Ахматовским, Октябрьский будет переименован в честь видного участника войн против России Байсангура Беноевского.