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Коломойский вошел в десятку коррупционеров мира

«Вместо этого он окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду, чтобы продвигать свою популистскую повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона», — заявили в OCCRP.

Там обращают внимание, что Болсонару опередил двух других лидеров — президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа .

«Оба финалиста также получали блага от пропаганды, подрывали демократические институты в своих странах, политизировали свои системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррупционеров и отодвигали свои страны от демократического правопорядка», — говорится в релизе OOCRP.

Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский . Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка «Приватбанка» на более 5млрд. долларов и похитил его.

«Деньги исчезли в группе оффшоров. Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране! Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство », — пояснили в OOCRP.

Голос Америки

31 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина
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