«Как в СССР» — в России началось госрегулирование цен на продукты

Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой на фоне рецессии, скачка инфляции и крушения реальных располагаемых доходов населения.Принудительно заморозив цены на сахар и подсолнечное масло, власти РФ подготовили почву, чтобы распространить жесткое регулирование и другие товарные рынки.

В среду, 30 декабря, президент Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий полномочия кабмина по госрегулированию цен на социально значимые товары, сообщает РИА Новости.

Сейчас правительство вправе вводить предельные цены на товары, подорожавшие более чем на 30% за месяц. Такие ограничения могут действовать не более 90 дней.

Новый закон снимает эти лимиты. Правительство сможет устанавливать фиксированные цен на любой срок и при любой инфляции. При этом порог роста цен, при котором вводится регулирование, кабмин определит самостоятельно.

Сейчас в перечень продуктов, которые подлежат регулированию, входят: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

С начала года по середину декабря подсолнечное масло в России подорожало на 21%, сахар — на 70%. После показательного разноса, устроенного президентом министрам, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения и ритейлерами и производителями, которые обязались не поднимать цены в рознице выше 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла.

К соглашению присоединились более 5 тысяч компаний, сообщил в среду глава Минпромторга Денис Мантуров. Угрозы дефицита по сценарию СССР в правительстве не видят. «Недостатка в продуктах питания точно нет по всем группам товаров и в первую очередь товаров первой необходимости», — сказал Мантуров.

«Мы готовы к любой ситуации, с учетом того, что в марте месяце мы выходили с объемом запасов в две недели, причем две недели штатные, которые исчезли за два дня, то теперь у нас запасы четырехнедельные», — сообщил министр.