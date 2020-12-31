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Елизавета II пожаловала рыцарский титул гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону

Королева Елизавета II пожаловала титул рыцаря Британской Империи гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону.

Вместе с Хэмилтоном в рамках традиционного новогоднего награждения титулами рыцарями стали актер Тоби Джонс, сценарист Джед Меркурио, актриса Нина Вадия (она получила титул дамы, аналога титула рыцаря для женщин).

35-летний Хэмилтон в 2020 году стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. В ходе последнего чемпионата он также побил рекорд Шумахера по количеству побед в Гран-при.

Хэмилтон давно был в списке потенциальных кандидатов на рыцарский титул. Британские СМИ полагали, что награждение откладывалось на фоне подозрений в использовании схем оптимизации налогообложения (Хэмилтон живет не в Великобритании, а в Монако). Сам спортсмен настаивал, что платит значительную часть налогов на родине.

31 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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