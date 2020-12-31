Число жертв ракетного обстрела в Йемене возросло до 25

Не менее 25 человек стали жертвами ракетного обстрела в аэропорту йеменской столицы Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства.

В Минздраве страны заявили, что ранения получили 110 человек, многие находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — замминистра связи Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Среди погибших оказались трое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли, сообщили в организации.

«К сожалению, подтверждена гибель еще двоих наших сотрудников», — говорится в заявлении организации в Twitter.

Напомним, обстрел и взрывы произошли в Адене на фоне смены правительства. Власти обвинили в этом повстанцев-хуситов, но те опровергли свою причастность к нападениям.