Австрийские врачи раскрыли секреты праздничного застолья без похмелья

Австрийские СМИ рассказали, как сократить вред от праздничного застолья с алкоголем.

Врачи-наркологи призывают закусывать после одного-двух глотков алкоголя, но небольшими соразмерными порциями — «на один укус». Если переборщить с закусками, наступят изжога и тяжесть в желудке.

При этом лучше отказаться от вызывающих жажду солений, копченостей и сладостей. Лучшие варианты закусок к алкоголю — сыры, оливки, овощная и рыбная нарезка (без хлеба).

Важен психологический настрой — не стоит пить в возбужденном или, наоборот, подавленном состоянии.

Нежелательно нарушать правило «понижения либо повышения градуса». Например, если сначала выпить коктейли, а затем продолжить шампанским и крепким алкоголем, это плохо скажется на организме. Однако, если основной напиток — коньяк, можно выпить бокал (но не больше) игристого вина.

Стоит предпочесть вместо коктейлей с искусственными красителями «чистые» виды напитков — такие как сухие вина, коньяк, виски, водка.

От неприятных последствий спасет обильное питье негазированной воды с лимоном и мятой, а также несладкие компоты, напитки из шиповника, боярышника, цветов липы и бузины, зеленый чай. Кофе после алкоголя пить не рекомендуется, чтобы не вызвать проблем с сердцем.

В начале и конце ужина можно принять активированный уголь или другие абсорбенты.

Наконец, нужно периодически проветривать помещение во время застолья, а лучше всего — прогуляться.