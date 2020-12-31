Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Персидским заливом

Два американских бомбардировщика B-52 в третий раз за последние месяцы пролетели над Персидским заливом для демонстрации силы, предположительно призванной удержать Иран от атак на американские или союзнические цели в регионе.

Американские бомбардировщики совершили 30-часовой полет в оба конца, вылетев с авиабазы Минот в Северной Дакоте и вернувшись на нее в среду.

«Соединенные Штаты продолжают развертывание боеспособных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования США для сдерживания любого потенциального противника и дают ясно понять, что мы готовы и способны ответить на любую агрессию, направленную против американцев или наших интересов», – заявил глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.

«Мы не стремимся к конфликту, но никто не должен недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любую атаку», – добавил он.

ВВС США выполнили две аналогичные миссии за последние 45 дней.

Миссия отражает растущую обеспокоенность в Вашингтоне, что Иран может отдать приказ о новых ответных мерах военного характера в связи с убийством США высокопоставленного иранского военного командира генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке в январе.

Через несколько дней после авиаудара, в результате которого погиб Сулеймани, Иран нанес ракетный удар по военной базе, где дислоцировались иностранные войска в Ираке, в результате которого около 100 американских военнослужащих получили сотрясение мозга.

Опасения США усилились после ракетного удара по посольству США в Багдаде, нанесенного поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченцами.

В результате атаки никто не погиб, но президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Ирана.

«Дружеская медицинская рекомендация Ирану: если хотя бы один американец погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте над этим», – написал Трамп в Твиттере 23 декабря.

США сократили персонал посольства США в Багдаде.