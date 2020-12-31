10 иностранных фильмов, которые чаще всего смотрели в США

Компания Netflix уже подводит итоги 2020 года и с радостью делится с поклонниками подборками лент, сумевшими покорить подписчиков стримингового сервиса. В частности, эксперты составили рейтинг не американских фильмов, уже просмотревших миллионы киноманов в США.

В рейтинг вошли новые иностранные фильмы, среди которых и скандальная лента «Милашки». Какие же зарубежные проекты чаще всего смотрели американцы на Netflix – узнавайте в подборке 24 канала.

«Платформа»

Год выхода – 2019

Жанр – триллер, ужасы, фэнтези

Страна – Испания

Рейтинг IMDb – 7,0

Фильм рассказывает об особой тюрьме, в которую попадает главный герой Горенг. Оказывается, туда он пришел добровольно, чтобы получить за это вознаграждение. Но заведение далеко от типичных тюрем: на каждом этаже здесь находятся по 2 заключенных, а еду спускают в большую круглую дыру, поэтому до нижних этажей могут не доходить даже объедки. Каждый месяц происходит перевод людей между камерами, поэтому никто не знает, на каком этаже придется жить.

Интересно, что с собой заключенные могут взять только один предмет. Что выберут главные герои фильма «Платформа» и как это используют для выживания – зрители увидят в напряженном триллере.

«Потерянная пуля»

Год выхода – 2020

Жанр – боевик, триллер, криминал

Странана – Франция

Рейтинг IMDb – 6,2

Гениальный механик Лино с братом совершает неудачное ограбление ювелирного магазина. Родственник сумел сбежать, а вот главному герою пришлось отбывать заключение в тюрьме. Комиссар, который узнает о таланте Лино, предлагает ему сделку: если механик модернизирует полицейские машины, выйдет на волю. И обещание милиционер выполняет, но в первый же день освобождения грабителя комиссар умирает от нападения своих коррумпированных коллег. Теперь Лино становится подозреваемым в убийстве, а единственное, что его может спасти – это пуля, которая застряла в машине комиссара.

«Город мошенников»

Год выхода – 2020

Жанр – боевик, триллер, криминал

Страна – Франция

Рейтинг IMDb – 6,2

В этой ленте на примере французского полицейского отделения показана вся гнилость системы. По сюжету, правоохранитель Вронский не хочет пересекать границу закона и честно выполняет свою работу. А дел у него немало, ведь две враждующие банды затеяли войну на улицах Марселя. Однако не только они мешают правосудию, но и подкупные полицейские, которые то и делают, что становятся помехой Вронскому.

«#выжить»

Год выхода – 2020

Жанр – боевик, хоррор

Страна – Южная Корея

Рейтинг IMDb – 6,2

Фильм рассказывает об обычном парне, который живет в Сеуле и любит проводить время с видеоиграми. Однажды неизвестный вирус поражает город, а часть населения превращается в зомби. И пока неинфицированные люди искали убежища и пытались спастись от нападений, главный герой планирует переждать зомби-апокалипсис в своем доме. Но все меняется, когда в доме напротив он видит девушку, которая также скрывается от зомби.

«Ип Ман 4»

Год выхода – 2019

Жанр – экшн, биографическая драма

Страна – Китай

Рейтинг IMDb – 7,0

Драма рассказывает историю мужчины, который переезжает из Гонконга в Сиэтл. Там он открывает собственную школу кунг-фу и мотивирует подростков к самообучению. Многолетние проблемы начинаются тогда, когда сын владельца оружейного магазина, считая себя мастером боевых искусств, погибает во время драки. Отец школьника знает, кто виноват в смерти сына, и начинает жестокую охоту.

В 10 самых популярных иностранных фильмов также вошли:

«Похищая Стеллу» (Германия)

«Милашки» (Франция)

«Экипаж» (Франция)

«Парамедик» (Испания)

«Фрики: Ты один из нас» (Германия)