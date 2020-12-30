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Знаменитый шпион Поллард прибыл в Израиль

Джонатан Поллард
 

Он был осужден в США к пожизненному заключению в 1980-х за продажу военных секретов Израилю, но был выпущен из тюрьмы пять лет назад

Джонатан Поллард, который провел 30 лет в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, в среду прибыл в Израиль со своей женой и, выйдя из самолета, торжественно поцеловал землю.

В международном аэропорту Израиля его приветствовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Гражданский аналитик разведки ВМС США, Поллард продавал военные секреты Израилю, работая в Пентагоне в 1980-х. Он был арестован в 1985 году после безуспешных попыток получить убежище в посольстве Израиля в Вашингтоне и признал свою вину.

Полларда приговорили к пожизненному заключению, и представители военного ведомства и разведки последовательно выступали против его освобождения.

Тем не менее, проведя 30 лет в федеральной тюрьме, он был освобожден 20 ноября 2015 года условно-досрочно и помещен под пятилетний надзор. После завершения этого срока в ноябре этого года он получил право покинуть США.

Прибытие Полларда в Израиль дает Нетаньяху благоприятный импульс в условиях, когда он борется за переизбрание на парламентских выборах, назначенных на 23 марта.

30 декабря, 2020 | Category: Израиль, Новости, США
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