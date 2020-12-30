ВВС Израиля уничтожили около Дамаска склады «Хизбаллы» рядом с военными РФ

Newsru.co.il передает: Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточняет, что в горном районе Забадани (северо-западней Дамаска) израильские ВВС атаковали склады ракет и боеприпасов ливанской «Хизбаллы» и проиранских ополченцев.



По сведениям SOHR, одна из батарей сирийских ПВО пыталась отразить атаку ВВС Израиля и была уничтожена. При этом один военнослужащий был убит, пятеро получили ранения (двое раненых в критическом состоянии).

SOHR также отмечает, что одна из целей, по которой был нанесен удар, находилась в нескольких сотнях метров от позиций российских войск.

В ночь на среду, 30 декабря, сирийское телевидение сообщило, что ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по целям в районе Забадани. Сирийское государственное агентство SANA сообщало также, что примерно в 1:30 израильские ВВС выпустили несколько ракет из северной Галилеи по подразделению ПВО Сирии в районе Наби-Хабиль, к западу от Дамаска. По данным SANA, один военнослужащий был убит, трое получили ранения, причинен значительный материальный ущерб.

Пресс-служба Армии обороны Израиля на этот раз сообщения об ударах по целям в Сирии не комментирует.