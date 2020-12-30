Волосы человека используют для создания OLED экранов

Уникальное свойство человеческих волос, являющихся источником углерода и азота, необходимых для создания светоизлучающих частиц, было использовано специалистами Квинслендского технологического университета (QUT). Теперь тысячи тонн человеческих волос, выбрасываемых парикмахерами на свалку, можно утилизировать и отправить на службу человечеству повторно.



Процесс создания OLED панелей начинается с тщательного очищения волос от посторонних примесей. Затем волосы сжигают при температуре 240 °C, в результате чего образуются углерод и азот. На следующем этапе полученный материал преобразуют в углеродные нанодоты, линейные размеры которых не превышают 10 нанометров.

Далее полученные нанодоты рассеиваются на полимерной поверхности, где они объединяются в так называемые «наноострова», которые и можно использовать в качестве активного слоя OLED экранов. Достаточно небольшого напряжения, чтобы нанодоты «зажглись» светом в синем спектре. Именно для испускания экранами света такого спектра требуется минимальное количество энергии. Яркость может достигать 350 кд/м2, а на твёрдой стеклянной основе можно получить яркость 700 кд/м2.

Технология получения нанодотов из человеческих волос предназначена не для создания больших дисплеев смартфонов и планшетов, а может быть применена на малых носимых устройствах, упаковке или лекарствах.

Использование органических излучающих устройств на основе человеческого волоса позволит создавать интеллектуальную упаковку, небольшие вывески, смарт-повязки и других медицинских устройств. Использование нетоксичного материала идеально подходит для нужд медицины. На следующем этапе ученые попытаются заменить человеческий волос шерстью животных.