В России призвали готовится к обвалу нефти

Ценам на нефть вряд ли удастся удержаться около 50 долларов за баррель и выше в долгосрочной перспективе, считает глава Минфина России Антон Силуанов.«В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне. Все-таки это и «зеленые» технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне $50 и выше в долгосрочной перспективе, наверное, маловероятно», — сказал министр.

На 12.13 мск вторника баррель Brent торгуется в Лондоне по 51,46 доллара, а российский сорт Urals с отгрузкой из Новороссийска в понедельник продавали по 48,62 доллара. В апреле его цена падала ниже 10 долларов за бочку — уровней, на которых развалился Советский Союз, а Россия в 1998 году объявила дефолт.

От снижения нефтегазовых доходов бюджет страхует Фонд национального благосостояния, напомнил Силуанов. На 1 декабря в ФНБ находилось 13,457 трлн рублей — сумма, эквивалентная 11,8% прогнозного ВВП.

Впрочем, около трети этих денег де-факто уже потрачены — на вливания в госбанки, инфраструктурные стройки, выкуп пакет акций Сбербанка и т.д. Неиспользованная ликвидная часть ФНБ в виде иностранной валюты на счетах в центробанке составляла 115,28 млрд долларов (9,146 трлн рублей по курсу).

По итогам года из ФНБ будет изъято лишь 290-300 млрд рублей, сообщил Силуанов: около 7-8% от дефицита бюджета. Основную часть «дыры» в казне размером 3,9% ВВП правительство покрыло за счет долга.

«Мы в этом году его и не тратили, потому что снижение доходов было связано не только со снижением цен на нефть, но и — основная масса — со снижением экономической активности, снижением налогов и отсрочки налогов. Поэтому мы осуществляли заимствования», — объяснил Силуанов.

В случае ухудшения ситуации с доходами бюджета Минфин не планирует снова повышать налоги, заверил Силуанов.

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем заимствовать. Если нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния. Это не будут дополнительные налоговые обременения. Мы уже сейчас очень серьезно провели маневры, надо немножко пыл сбавить», — подчеркнул глава Минфина.

В 2021 году Минфин планирует продолжить траты из ФНБ, а в 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к его пополнению. «В 2021 году то же самое — мы планируем использовать средства, в 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его», — сказал Силуанов.