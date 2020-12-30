В Китае сделали гостайну из происхождения коронавируса

Исследования ученых о происхождении коронавируса в Китае будут относиться к государственной тайне.

Как сообщает Associated Press, об этом говорится в новых правилах утверждения научной публикации в соответствии с «важными инструкциями» председателя КНР Си Цзиньпина.

Теперь за выводами ученых будет следить специализированная комиссия и разрешать к публикации лишь единичные исследования.

Университетам, компаниям, медицинским и исследовательским учреждениям запретили передавать сторонним лицам какие-либо данные о коронавирусе.

Кроме того, в стране ограничили доступ в пещеры, где живут летучие мыши, а также в заброшенную шахту, в которой еще в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 — вирус RaTG13.