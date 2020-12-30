В Йемене прогремел взрыв у здания правительства, куда прибыли новые министры

Очередной взрыв прогремел в йеменской столице Адене на фоне смены правительства.

После ракетной атаки на аэропорт, куда прибыл самолет с министрами, взрыв прогремел у правительственного дворца. Члены правительства уже находились в здании, вернувшись из Эр-Рияда.

Число жертв обстрела в аэропорту возросло до 22 человек, более 50 ранены. В числе пострадавших оказались заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Ранее сообщалось, что обстрел вели из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе страны. При этом член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити опроверг причастность движения к произошедшему.