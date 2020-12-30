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В Йемене прогремел взрыв у здания правительства, куда прибыли новые министры

Очередной взрыв прогремел в йеменской столице Адене на фоне смены правительства.

После ракетной атаки на аэропорт, куда прибыл самолет с министрами, взрыв прогремел у правительственного дворца. Члены правительства уже находились в здании, вернувшись из Эр-Рияда.

Число жертв обстрела в аэропорту возросло до 22 человек, более 50 ранены. В числе пострадавших оказались заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Ранее сообщалось, что обстрел вели из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе страны. При этом член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити опроверг причастность движения к произошедшему.

Breaking: A number of explosions and gunfire heard at #Aden airport in #Yemen shortly after plane carrying Saudi Arabia backed new government landed at the airport. pic.twitter.com/RiMfEhOAdB

— News_Executive (@News_Executive) December 30, 2020

30 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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