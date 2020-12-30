В Израиле отменили обязательную «отсидку» в отеле по прилете из-за границы

Узкий кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса одобрил рекомендацию Министерства здравоохранения отменить обязательный гостиничный карантин для израильтян, возвращающихся из-за рубежа. Теперь это решение должна утвердить комиссия Кнессета по законодательству, заседание которой намечено на среду, 30 декабря.

Стоит пояснить, что правительственное постановление отменяет принудительную «отсидку» в отеле, но не освобождает граждан страны от необходимости проходить двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях. И речь в данном случае идет лишь о тех, у кого результаты теста на коронавирус по прилете покажут отрицательный результат.

Прямо в аэропорту «чистые» пассажиры должны будут подписать обязательство пройти повторную проверку на «ковид» через 9 дней после возвращения из-за границы. Те, кто откажутся проходить тест после схода с трапа самолета, а также носители вируса, как и прежде будут направляться в карантинную гостиницу.

https://www.9tv.co.il/item/22996