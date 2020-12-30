В бразильском мегаполисе Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке

Поздравление с Новым годом от мэрии Сан-Паулу на электронных часах города впервые транслируются в том числе на украинском языке
Об этом сообщает консульство Украины в г. Сан-Паулу в Facebook.
«Благодаря сотрудничеству консульства с префектурой города Сан-Паулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и на украинском языке», — говорится в сообщении.
Символическое поздравления от мэрии сменяется на разных иностранных языках.
Leave a Reply