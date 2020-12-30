«  
  »

В бразильском мегаполисе Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке

Поздравление с Новым годом от мэрии Сан-Паулу на электронных часах города впервые транслируются в том числе на украинском языке

Об этом сообщает консульство Украины в г. Сан-Паулу в Facebook.

«Благодаря сотрудничеству консульства с префектурой города Сан-Паулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и на украинском языке», — говорится в сообщении.

Символическое поздравления от мэрии сменяется на разных иностранных языках.

 

30 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  