Учеными впервые определен механизм развития неизлечимых форм рака

Ученые Киотского университета в Японии определили механизм, благодаря которому раковые клетки становятся устойчивыми к лечению, избавляясь от химиотерапевтических препаратов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале FEBS Letters, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ключевую роль в развитии неизлечимых форм рака играют белки ABC-транспортеры, которые выполняют транспортные функции: импорт питательных веществ в клетке, экспорт токсичных веществ, а также регуляция липидов в клеточных мембранах. Например, ABCB1 отвечает за экспорт токсичных соединений из клеток жизненно важных органов, такие как мозг, яички и плацента. Такими токсичными веществами могут быть лекарственные препараты, нацеленные против раковых клеток.

Исследователи вырастили кристаллы белка ABCB1 до и после экспорта соединения. Затем они провели рентгеновский анализ, чтобы определить различия между двумя структурами.

Оказалось, что вещества, предназначенные для экспорта, попадают в полость ABCB1 в той части белка, что находится с внутренней части мембраны. Это вызывает структурные изменения белка, на что тратится энергия АТФ, после чего открываются ворота, через которые вещество выходит из клетки. Этот механизм отличается от работы других белков-переносчиков.