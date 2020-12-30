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Ученые нашли травоядного сумчатого саблезубого тигра

Ученые задались вопросом, если все саблезубые ископаемые были хищниками. Проанализировав челюсть и череп одного из их представителей Thylacosmilus atrox (сумчатый саблезубый тигр), исследователи считают, что это животное не вписывается в общепринятые рамки.

Тилакосмил это хорошо известное науке сумчатое животное, которое жило на территории Южной Америки около пяти миллионов лет назад. Его отличительной характеристикой являются большие клыки, которые к тому же постоянно росли. Поэтому его было принято считать опасным хищником, такими, как например, Смилодоны.

В новом исследовании ученые подробно изучили анатомию этого животного, главным образом его черепа и челюстей, сравнив их с другими саблезубыми ископаемыми и современными хищниками из семейства кошачих. Они обратили внимание на то, что у этого сумчатого почти отсутствуют резцы, при помощи которых, например, современные большие кошки выгрызают мясо из кости. Кроме того, клыки животного были в форме когтя, а не клинка, как у других саблезубых.

Помимо этого, череп Тилакосмила, как считают исследователи, отличается от любого плотоядного млекопитающего как прошлого, так и настоящего. Также ученые выяснили, что клыки животного были слабее, чем у других саблезубых, что говорит о том, что он фактически не мог с их помощью убивать свою жертву. Другие характеристики его зубов и строение тела, также подсказывают ученым, что он скорее был падальщиком, чем грозным хищником.

30 декабря, 2020 | Category: Наука, Новости
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